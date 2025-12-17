A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (17), mais um foragido da Operação Ícaro, deflagrada no início de dezembro para combater o tráfico de drogas na parte alta de Taubaté. A ação foi realizada por equipes da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, com apoio do trabalho de inteligência policial.

O preso, conhecido pelo vulgo “Gaspar”, foi localizado na cidade de Caçapava e era considerado peça-chave da organização criminosa investigada. Segundo a Polícia Civil, ele atuava como braço direito do líder do grupo, conhecido como “Luli”, que já havia sido preso na primeira fase da operação. Após a prisão do chefe, “Gaspar” teria assumido a liderança da associação criminosa, mantendo as atividades ilícitas na região.