A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (17), mais um foragido da Operação Ícaro, deflagrada no início de dezembro para combater o tráfico de drogas na parte alta de Taubaté. A ação foi realizada por equipes da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, com apoio do trabalho de inteligência policial.
O preso, conhecido pelo vulgo “Gaspar”, foi localizado na cidade de Caçapava e era considerado peça-chave da organização criminosa investigada. Segundo a Polícia Civil, ele atuava como braço direito do líder do grupo, conhecido como “Luli”, que já havia sido preso na primeira fase da operação. Após a prisão do chefe, “Gaspar” teria assumido a liderança da associação criminosa, mantendo as atividades ilícitas na região.
A Operação Ícaro foi deflagrada em 4 de dezembro de 2025 e, até o momento, resultou na prisão de dez integrantes da organização criminosa. Com a captura de “Gaspar”, toda a cúpula do grupo foi desmantelada. Resta apenas um suspeito foragido, cuja prisão, segundo a Polícia Civil, é considerada iminente.
De acordo com a DEIC de Taubaté, a ação reforça o compromisso da Polícia Civil no combate ao crime organizado e na preservação da segurança da população. As investigações continuam para localizar o último integrante da associação criminosa.