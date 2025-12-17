Um atropelamento provocado por um motorista embriagado terminou com uma pessoa morta e outra gravemente ferida. O veículo saiu do controle, invadiu a calçada e atingiu pedestres que estavam em uma lanchonete, além de placas de sinalização e o portão de uma residência.

O acidente ocorreu em Lobato, no norte do Paraná. Segundo informações apuradas, o carro derrapou na pista antes de atingir as vítimas. Com a força do impacto, o veículo ficou completamente destruído.