HOMICÍDIO

Dirigiu bêbado, invadiu calçada e matou cliente de lanchonete

Por Da Redação | Lobato
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Luciano Marques não resistiu e morreu
Luciano Marques não resistiu e morreu

Um atropelamento provocado por um motorista embriagado terminou com uma pessoa morta e outra gravemente ferida. O veículo saiu do controle, invadiu a calçada e atingiu pedestres que estavam em uma lanchonete, além de placas de sinalização e o portão de uma residência.

O acidente ocorreu em Lobato, no norte do Paraná. Segundo informações apuradas, o carro derrapou na pista antes de atingir as vítimas. Com a força do impacto, o veículo ficou completamente destruído.

As duas vítimas e o motorista foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde do município. Um dos pedestres foi identificado como Luciano Marques. Ele sofreu múltiplas fraturas e deu entrada em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu, apesar das tentativas de reanimação.

O outro pedestre atingido teve ferimentos graves e precisou ser transferido para um hospital da cidade de Colorado, onde permanece internado sob cuidados médicos.

De acordo com o boletim da Polícia Militar do Paraná, o motorista apresentou sinais claros de embriaguez ao dar entrada na unidade de saúde, como hálito etílico, olhos avermelhados e agitação. Aos policiais, ele teria admitido o consumo de bebida alcoólica e disse não se lembrar do ocorrido.

Durante a ocorrência, a PM constatou ainda que o veículo estava com a documentação irregular e realizou a apreensão do automóvel. Após atendimento médico, o condutor foi preso e encaminhado à delegacia, onde responderá por lesão corporal no trânsito e homicídio culposo na direção de veículo.