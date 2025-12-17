18 de dezembro de 2025
EM 2026

Em Taubaté, IPTU e taxa de lixo poderão ser pagos em 10 parcelas

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMT
Os contribuintes que pagarem em parcela única terão desconto entre 5% e 10%
Pagamento
Em 2026, tanto o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) quanto a recém-criada taxa de lixo de Taubaté poderão ser pagos em até 10 parcelas mensais.

Decretos
A condição de pagamento está prevista em dois decretos do prefeito Sérgio Victor (Novo), que foram publicados nessa quarta-feira (17) no diário oficial do município. A Prefeitura não explicou se o IPTU e a taxa de lixo virão no mesmo carnê.

Desconto
Tanto no IPTU quanto na taxa de lixo, quem pagar em cota única, até a data de vencimento da primeira parcela, terá 10% de desconto. E quem pagar em cota única até a data de vencimento da segunda parcela, terá 5% de desconto.

IPTU
Com a revisão da planta genérica, o IPTU terá aumento de até 1.382% em Taubaté – o aumento médio será de 99%, mas haverá limitação de 20% ao ano.

Taxa de lixo
Já a taxa de lixo, que foi criada esse ano – foi proposta pelo prefeito e aprovada pelos vereadores –, será cobrada pela primeira vez no ano que vem.

