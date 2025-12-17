Pagamento

Em 2026, tanto o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) quanto a recém-criada taxa de lixo de Taubaté poderão ser pagos em até 10 parcelas mensais.

Decretos

A condição de pagamento está prevista em dois decretos do prefeito Sérgio Victor (Novo), que foram publicados nessa quarta-feira (17) no diário oficial do município. A Prefeitura não explicou se o IPTU e a taxa de lixo virão no mesmo carnê.