Um homem suspeito de matar o próprio vizinho após uma discussão foi preso preventivamente pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (16). De acordo com a investigação, ele fingiu ser policial militar de um grupamento de elite no momento do crime, ocorrido após um desentendimento considerado banal pelas autoridades.
O homicídio aconteceu no dia 26 de outubro, no bairro Campo do Santana, em Curitiba. Segundo a polícia, o suspeito foi até a casa da vítima para cobrar uma placa quebrada em um comércio vizinho à residência.
Durante a discussão, o homem sacou uma arma de fogo e afirmou integrar o BPRONE (Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial), unidade de elite da Polícia Militar do Paraná. Em seguida, efetuou um disparo à queima-roupa e fugiu do local. O vizinho morreu antes da chegada do socorro.
As investigações apontam ainda que o atirador teria sido incentivado por outros moradores que acompanhavam a briga. “Ele foi instigado por vizinhos e acabou atirando à queima-roupa. Cerca de 20 segundos depois, o veículo dele deixou o local”, afirmou o delegado Victor Menezes, responsável pelo caso.
O suspeito foi localizado e preso em casa, também em Curitiba. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais apreenderam cinco armas de fogo, entre espingardas, pistolas de uso restrito e um revólver.
Conforme a Polícia Civil, o homem possui registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), porém parte do armamento estava irregular. “CAC não é policial e não possui porte de arma. Fora dos locais permitidos, a posse configura crime”, destacou o delegado.
O preso permanece à disposição da Justiça, e o inquérito segue em andamento para a conclusão do caso.