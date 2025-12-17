Um homem suspeito de matar o próprio vizinho após uma discussão foi preso preventivamente pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (16). De acordo com a investigação, ele fingiu ser policial militar de um grupamento de elite no momento do crime, ocorrido após um desentendimento considerado banal pelas autoridades.

O homicídio aconteceu no dia 26 de outubro, no bairro Campo do Santana, em Curitiba. Segundo a polícia, o suspeito foi até a casa da vítima para cobrar uma placa quebrada em um comércio vizinho à residência.