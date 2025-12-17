Um homem de 28 anos foi baleado com dois tiros na tarde desta quarta-feira (17) e, mesmo ferido, conseguiu caminhar cerca de um quilômetro em busca de socorro. Os disparos atingiram os pés da vítima, que foi atendida por uma equipe de emergência e encaminhada a uma unidade hospitalar.

O caso foi registrado no bairro Fazendinha, em Curitiba, em um trecho da Rua Baldur Magnus Grubba, próximo ao cruzamento com a Rua General Potiguara. Moradores e comerciantes da região relataram que o local é conhecido por concentração de usuários e pela venda de drogas.