Um homem de 28 anos foi baleado com dois tiros na tarde desta quarta-feira (17) e, mesmo ferido, conseguiu caminhar cerca de um quilômetro em busca de socorro. Os disparos atingiram os pés da vítima, que foi atendida por uma equipe de emergência e encaminhada a uma unidade hospitalar.
O caso foi registrado no bairro Fazendinha, em Curitiba, em um trecho da Rua Baldur Magnus Grubba, próximo ao cruzamento com a Rua General Potiguara. Moradores e comerciantes da região relataram que o local é conhecido por concentração de usuários e pela venda de drogas.
Segundo informações apuradas no local, o homem teria sido atingido após um desentendimento com um suposto traficante. Após os disparos, ele seguiu a pé até a casa de familiares, onde recebeu ajuda.
Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que passava pela região, prestou os primeiros socorros e levou a vítima ao Hospital do Trabalhador. O estado de saúde não foi divulgado.
A Polícia Militar realizou buscas pela região para tentar localizar o autor dos disparos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado pelas autoridades competentes.