Um homem de 47 anos foi preso em flagrante na manhã de terça-feira (16) suspeito de agredir, ameaçar de morte e intimidar a ex-companheira, de 41 anos. A prisão ocorreu após a vítima denunciar episódios de violência doméstica, incluindo agressão física e enforcamento, segundo informações da Polícia Civil de Mato Grosso.
De acordo com a polícia, o caso foi registrado em Canarana, onde a mulher procurou a delegacia para relatar que mantinha um relacionamento marcado por brigas constantes e separações. No dia dos fatos, ao decidir encerrar definitivamente a relação, houve uma discussão em frente à casa da mãe da vítima.
Conforme o boletim de ocorrência, durante o desentendimento o suspeito passou a xingar a mulher e a fazer ameaças de morte. Em seguida, as ofensas evoluíram para agressões físicas, momento em que ele teria enforcado a ex-companheira, que relatou dores pelo corpo após a violência.
Diante da denúncia, investigadores realizaram diligências imediatas e localizaram o suspeito na casa de sua mãe, também em Canarana. No imóvel, os policiais encontraram uma espingarda e munições de diferentes calibres, sem registro ou autorização legal.
O homem foi autuado em flagrante pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha e também por posse irregular de arma de fogo e munições, conforme o Estatuto do Desarmamento. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Canarana, onde permanece à disposição da Justiça.
Em nota, o delegado Diogo Jobane Neto destacou a importância da denúncia em casos de violência doméstica e reforçou que a comunicação imediata às autoridades é fundamental para garantir a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.