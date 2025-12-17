Um homem de 47 anos foi preso em flagrante na manhã de terça-feira (16) suspeito de agredir, ameaçar de morte e intimidar a ex-companheira, de 41 anos. A prisão ocorreu após a vítima denunciar episódios de violência doméstica, incluindo agressão física e enforcamento, segundo informações da Polícia Civil de Mato Grosso.

De acordo com a polícia, o caso foi registrado em Canarana, onde a mulher procurou a delegacia para relatar que mantinha um relacionamento marcado por brigas constantes e separações. No dia dos fatos, ao decidir encerrar definitivamente a relação, houve uma discussão em frente à casa da mãe da vítima.