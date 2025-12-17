O São José confirmou mudanças em sua programação de jogos-treino durante a pré-temporada para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. O confronto que estava marcado para sexta-feira (19), contra o Atlético Joseense, foi adiado e será realizado no dia 3 de janeiro de 2026, às 10h.

A atividade será o último teste da Águia do Vale antes da estreia no Paulistão A2. O clube informou que o jogo-treino poderá ser acompanhado por sócios-torcedores e por profissionais da imprensa, com detalhes sobre o credenciamento a serem divulgados nos próximos dias.