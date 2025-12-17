O São José confirmou mudanças em sua programação de jogos-treino durante a pré-temporada para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. O confronto que estava marcado para sexta-feira (19), contra o Atlético Joseense, foi adiado e será realizado no dia 3 de janeiro de 2026, às 10h.
A atividade será o último teste da Águia do Vale antes da estreia no Paulistão A2. O clube informou que o jogo-treino poderá ser acompanhado por sócios-torcedores e por profissionais da imprensa, com detalhes sobre o credenciamento a serem divulgados nos próximos dias.
Antes disso, o São José tem outro compromisso confirmado. Na próxima terça-feira (23), às 10h, a equipe enfrenta a Portuguesa em um jogo-treino no CT do Parque Ecológico do Tietê, na capital paulista, dentro do planejamento da comissão técnica para a preparação do elenco.
O cronograma de testes inclui ainda um duelo no dia 30 de dezembro, quando o São José encara o São Bernardo, fora de casa. A partida será mais uma oportunidade de avaliação diante de um adversário que também disputa o Campeonato Paulista.