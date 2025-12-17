Na noite de terça-feira (16), a Polícia Militar prendeu um homem por adulteração de sinais identificadores de veículo automotor no bairro Vale das Acácias, em Pindamonhangaba.

A prisão foi realizada por policiais da Ronda de Apoio da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores durante patrulhamento de rotina. O suspeito conduzia uma motocicleta e foi abordado após demonstrar atitude suspeita. Durante a verificação, os policiais constataram divergências entre o emplacamento e o número do chassi do veículo, o que indicou a possibilidade de se tratar de uma motocicleta “dublê”.