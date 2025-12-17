17 de dezembro de 2025
ADULTERAÇÃO

PM prende homem por adulteração de veículo em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ PM

Na noite de terça-feira (16), a Polícia Militar prendeu um homem por adulteração de sinais identificadores de veículo automotor no bairro Vale das Acácias, em Pindamonhangaba.

A prisão foi realizada por policiais da Ronda de Apoio da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores durante patrulhamento de rotina. O suspeito conduzia uma motocicleta e foi abordado após demonstrar atitude suspeita. Durante a verificação, os policiais constataram divergências entre o emplacamento e o número do chassi do veículo, o que indicou a possibilidade de se tratar de uma motocicleta “dublê”.

Após contato com o COPOM, foi confirmado que não havia registro de furto ou roubo vinculado aos veículos consultados. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde a autoridade de plantão elaborou o boletim de ocorrência por adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.

O homem permaneceu preso à disposição da Justiça pela Seccional de Taubaté, e a motocicleta foi apreendida para perícia.

