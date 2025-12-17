17 de dezembro de 2025
A PARTIR DE JANEIRO

Taubaté fará recadastramento do programa habitacional

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMT
Os atuais 8,2 mil inscritos e também os novos interessados deverão fazer o cadastro a partir de 12 de janeiro, no site da Prefeitura
Recadastramento
A Prefeitura de Taubaté irá fazer um recadastramento no programa habitacional do município, que tem 8,2 mil pessoas inscritas.

Inscrições
O recadastramento será aberto dia 12 de janeiro, no site da Prefeitura. Mesmo as famílias já inscritas deverão fazer o cadastro no novo sistema.

Mapeamento
Segundo a Prefeitura, o novo cadastro permitirá que a administração "mapeie a demanda atual e realize o cruzamento de dados que impeçam a duplicação de inscrições, munícipes já contemplados em outros programas, por exemplo".

Requisitos
O interessado deve, entre outras coisas, comprovar moradia no município, não possuir imóvel próprio, ter idade igual ou superior a 18 anos e não ter sido contemplado em programas habitacionais anteriores.

Dúvidas
Em caso de dúvidas, os interessados podem comparecer na Secretaria de Habitação, que fica na Praça Félix Guisard, 11, no 2º andar, ou ligar para (12) 3621-6042.

