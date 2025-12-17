Recadastramento
A Prefeitura de Taubaté irá fazer um recadastramento no programa habitacional do município, que tem 8,2 mil pessoas inscritas.
Inscrições
O recadastramento será aberto dia 12 de janeiro, no site da Prefeitura. Mesmo as famílias já inscritas deverão fazer o cadastro no novo sistema.
Mapeamento
Segundo a Prefeitura, o novo cadastro permitirá que a administração "mapeie a demanda atual e realize o cruzamento de dados que impeçam a duplicação de inscrições, munícipes já contemplados em outros programas, por exemplo".
Requisitos
O interessado deve, entre outras coisas, comprovar moradia no município, não possuir imóvel próprio, ter idade igual ou superior a 18 anos e não ter sido contemplado em programas habitacionais anteriores.
Dúvidas
Em caso de dúvidas, os interessados podem comparecer na Secretaria de Habitação, que fica na Praça Félix Guisard, 11, no 2º andar, ou ligar para (12) 3621-6042.