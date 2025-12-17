Na tarde desta terça-feira (17), a Polícia Militar prendeu um homem por importunação no Centro de Caraguatatuba. A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de um indivíduo portando duas armas brancas e ameaçando frequentadores da praça central da cidade.
Com a chegada dos policiais, o suspeito, que apresentava sinais de embriaguez, foi contido. Durante a atuação da equipe, os agentes foram informados de que o homem havia importunado uma mulher e sua filha, que é autista, momentos antes da abordagem.
Diante dos fatos, o autor foi conduzido à Delegacia Central de Caraguatatuba, onde o delegado de plantão tomou ciência da ocorrência e registrou o Boletim de Ocorrência. O homem permaneceu à disposição da Justiça.