Na tarde desta terça-feira (17), a Polícia Militar prendeu um homem por importunação no Centro de Caraguatatuba. A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de um indivíduo portando duas armas brancas e ameaçando frequentadores da praça central da cidade.

Com a chegada dos policiais, o suspeito, que apresentava sinais de embriaguez, foi contido. Durante a atuação da equipe, os agentes foram informados de que o homem havia importunado uma mulher e sua filha, que é autista, momentos antes da abordagem.