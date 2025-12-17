17 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Polícia prende homem por importunação no Centro de Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ PM

Na tarde desta terça-feira (17), a Polícia Militar prendeu um homem por importunação no Centro de Caraguatatuba. A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de um indivíduo portando duas armas brancas e ameaçando frequentadores da praça central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com a chegada dos policiais, o suspeito, que apresentava sinais de embriaguez, foi contido. Durante a atuação da equipe, os agentes foram informados de que o homem havia importunado uma mulher e sua filha, que é autista, momentos antes da abordagem.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido à Delegacia Central de Caraguatatuba, onde o delegado de plantão tomou ciência da ocorrência e registrou o Boletim de Ocorrência. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários