Na tarde de terça-feira (16), policiais militares da Força Tática, com apoio da equipe de ROCAM, prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão. A ação ocorreu durante patrulhamento para coibir o comércio de entorpecentes na região.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, apontado como gerente do ponto de venda, foi flagrado comercializando drogas. Ao perceber a aproximação das equipes, ele abandonou uma sacola com entorpecentes e tentou fugir pelas escadarias, se escondendo no interior da própria residência, onde acabou localizado e preso.
No local, os policiais apreenderam 128 porções de maconha, 59 pedras de crack, 27 potes de flor de maconha, 13 porções da droga conhecida como “ice”, além de 8 buchas de maconha e R$ 20.039,50 em dinheiro trocado. O homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Campos do Jordão e permaneceu à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.