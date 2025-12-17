A Defesa Civil de Ubatuba informou que o município permanece em estado de sobreaviso após as fortes chuvas registradas nas últimas horas. As equipes municipais seguem em atuação permanente, realizando vistorias preventivas em áreas suscetíveis a deslizamentos e alagamentos, conforme as orientações técnicas.
De acordo com o órgão, o Plano Municipal de Contingência está ativo, com monitoramento contínuo das condições meteorológicas e prontidão das equipes para atendimento de eventuais ocorrências. Até o momento, todas as solicitações registradas foram prontamente atendidas e solucionadas.
Entre os casos registrados estão a queda de uma árvore de grande porte na Praia do Félix, no km 32, que atingiu a base da Polícia Rodoviária Federal (PRF); a queda de uma árvore de médio porte na Avenida Palmeiras, no bairro Estufa II, causando obstrução temporária da via; um ponto de alagamento na Avenida Rio Grande do Sul; e a desobstrução da Estrada da Casanga.
Segundo a Defesa Civil, as ações tiveram como foco a liberação das vias, o restabelecimento da normalidade e a garantia da segurança da população. Até o momento, não há registro de pessoas afetadas pelas chuvas e não houve necessidade de acionamento de ajuda humanitária.