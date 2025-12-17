A Defesa Civil de Ubatuba informou que o município permanece em estado de sobreaviso após as fortes chuvas registradas nas últimas horas. As equipes municipais seguem em atuação permanente, realizando vistorias preventivas em áreas suscetíveis a deslizamentos e alagamentos, conforme as orientações técnicas.

De acordo com o órgão, o Plano Municipal de Contingência está ativo, com monitoramento contínuo das condições meteorológicas e prontidão das equipes para atendimento de eventuais ocorrências. Até o momento, todas as solicitações registradas foram prontamente atendidas e solucionadas.