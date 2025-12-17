17 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO NA DUTRA

PRF prende caminhoneiro foragido após perseguição na Dutra

Por Da redação | Santa Isabel
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta terça-feira (17), um caminhoneiro com mandado de prisão em aberto durante uma fiscalização no km 194 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Santa Isabel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a PRF, a abordagem teve início após a equipe receber um indicativo de análise de risco e determinar a parada do veículo, que não foi obedecida pelo condutor. Diante da desobediência, os policiais realizaram um acompanhamento tático, conseguindo interceptar o caminhão na praça de pedágio de Arujá.

Após a abordagem e consultas aos sistemas policiais, foi constatado que havia contra o motorista um mandado de prisão em aberto pelo crime de apropriação indébita de outro caminhão. A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em outubro deste ano.

O caminhoneiro foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Arujá, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado judicial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários