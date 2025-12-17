A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta terça-feira (17), um caminhoneiro com mandado de prisão em aberto durante uma fiscalização no km 194 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Santa Isabel.

Segundo a PRF, a abordagem teve início após a equipe receber um indicativo de análise de risco e determinar a parada do veículo, que não foi obedecida pelo condutor. Diante da desobediência, os policiais realizaram um acompanhamento tático, conseguindo interceptar o caminhão na praça de pedágio de Arujá.