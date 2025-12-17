Ubatuba registrou o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas em todo o estado de São Paulo, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e do Instituto Nacional de Meteorologia. Os temporais que atingiram o município na madrugada desta quarta-feira provocaram alagamentos em diversos bairros e mantêm a cidade em estado de atenção.
As regiões de Itaguá, Ipiranguinha, Estufa 1, Estufa 2 e o Centro tiveram pontos de inundação, com impactos em residências, comércios e vias públicas. No bairro Estufa 2, a queda de uma árvore bloqueou o acesso a uma rua, exigindo atenção redobrada de moradores e motoristas.
De acordo com os dados pluviométricos, o maior volume de chuva foi registrado no bairro Ubatumirim, com 182 milímetros em 24 horas. Na sequência aparecem Praia Dura, com 169 mm, e Perequê-Mirim, com 148 mm. Outros bairros do município também figuram entre os maiores acumulados do estado, como Estufa 2 (133 mm), Centro (132 mm) e Ipiranguinha (116 mm).
Além de Ubatuba, São Sebastião também foi fortemente atingida pelas chuvas. Segundo a prefeitura, o volume registrado entre o fim da tarde de terça-feira (16) e a madrugada desta quarta-feira (17) ultrapassou os 163 milímetros, o que equivale a 163 litros de água por metro quadrado. Os bairros mais afetados foram Toque-Toque Pequeno, Paúba, Boiçucanga, Maresias, Barra do Una, Itatinga, Barequeçaba e Juquehy.
Com o grande volume de chuva, houve registro de pontos de alagamento, já que bueiros e bocas de lobo não conseguiram dar vazão suficiente à água. A prefeitura informou que a situação não foi mais grave devido ao trabalho contínuo de limpeza dos sistemas de drenagem e desassoreamento de córregos e rios realizado ao longo do ano, o que contribuiu para o escoamento mais rápido das águas.
Equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuaram nos bairros para desobstruir bueiros e bocas de lobo afetados pela descida de lama e vegetação arrastada pelas enxurradas. No bairro Itatinga, o córrego Mãe Izabel chegou a transbordar, e a Prefeitura chegou a abrir o Ponto Seguro na Arena Amaro Buarque Sampaio, o Ginásio da Topolândia, mas nenhuma família precisou ser acolhida no local.