Ubatuba registrou o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas em todo o estado de São Paulo, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e do Instituto Nacional de Meteorologia. Os temporais que atingiram o município na madrugada desta quarta-feira provocaram alagamentos em diversos bairros e mantêm a cidade em estado de atenção.

As regiões de Itaguá, Ipiranguinha, Estufa 1, Estufa 2 e o Centro tiveram pontos de inundação, com impactos em residências, comércios e vias públicas. No bairro Estufa 2, a queda de uma árvore bloqueou o acesso a uma rua, exigindo atenção redobrada de moradores e motoristas.