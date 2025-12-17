Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Ilhabela interditou a ponte e o trânsito local, na avenida Ernesto de Oliveira, no cruzamento com a rua Benedito Mazagão, no bairro Água Branca, na manhã desta quarta-feira (17).
A interdição ocorreu devido à identificação de risco estrutural na passagem.
Os bombeiros realizavam atendimento a uma ocorrência de vazamento de gás de cozinha nas proximidades quando ouviram gritos de alerta por funcionários da Sabesp, que trabalhavam sob a ponte.
Os trabalhadores relataram a presença de rachaduras na estrutura, o que levou a equipe de resgate a realizar uma vistoria imediata e bloquear o trânsito local para garantir a segurança dos moradores e motoristas.
Após o isolamento da área, o local foi entregue às equipes da Secretaria de Obras, Defesa Civil e Departamento de Trânsito, que realizarão a avaliação técnica e as providências para reparo da estrutura.