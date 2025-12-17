Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Ilhabela interditou a ponte e o trânsito local, na avenida Ernesto de Oliveira, no cruzamento com a rua Benedito Mazagão, no bairro Água Branca, na manhã desta quarta-feira (17).

A interdição ocorreu devido à identificação de risco estrutural na passagem.

Os bombeiros realizavam atendimento a uma ocorrência de vazamento de gás de cozinha nas proximidades quando ouviram gritos de alerta por funcionários da Sabesp, que trabalhavam sob a ponte.