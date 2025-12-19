19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO SUFOCO

Ação ambiental em São Sebastião suspende atividades de 4 empresas

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSS
Empresas de caçambas são notificadas em São Sebastião
Empresas de caçambas são notificadas em São Sebastião

Uma força-tarefa da Prefeitura de São Sebastião notificou quatro empresas de caçambas localizadas na Costa Sul.

A ação, denominada Operação Sufoco, contou com apoio da Polícia Municipal e da Polícia Ambiental e resultou na interdição temporária das unidades até que apresentem a documentação obrigatória.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vistorias ocorreram nos bairros de Paúba, Maresias, Boiçucanga e Juquehy com o objetivo de combater o descarte irregular de resíduos de construção civil.

Notificações

Durante a fiscalização, os agentes verificaram o licenciamento ambiental e o alvará de funcionamento dos estabelecimentos.  Quatro empresas foram notificadas a suspender as atividades até a regularização documental.

Um dos locais recebeu um auto de infração e multa no valor de R$ 500 devido a irregularidades detectadas no sistema de esgoto.

A operação faz parte de uma estratégia integrada que envolve as polícias Civil e Militar para identificar financiadores de crimes ambientais e garantir o cumprimento das normas de uso do solo.

Canais de Denúncia

A prefeitura orienta que irregularidades sejam reportadas pelos seguintes telefones:

Polícia Municipal: 153

Fiscalização Ambiental: (12) 3892-6000

Polícia Militar: 190

Polícia Civil: 181

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários