Uma força-tarefa da Prefeitura de São Sebastião notificou quatro empresas de caçambas localizadas na Costa Sul.

A ação, denominada Operação Sufoco, contou com apoio da Polícia Municipal e da Polícia Ambiental e resultou na interdição temporária das unidades até que apresentem a documentação obrigatória.

