Uma força-tarefa da Prefeitura de São Sebastião notificou quatro empresas de caçambas localizadas na Costa Sul.
A ação, denominada Operação Sufoco, contou com apoio da Polícia Municipal e da Polícia Ambiental e resultou na interdição temporária das unidades até que apresentem a documentação obrigatória.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As vistorias ocorreram nos bairros de Paúba, Maresias, Boiçucanga e Juquehy com o objetivo de combater o descarte irregular de resíduos de construção civil.
Notificações
Durante a fiscalização, os agentes verificaram o licenciamento ambiental e o alvará de funcionamento dos estabelecimentos. Quatro empresas foram notificadas a suspender as atividades até a regularização documental.
Um dos locais recebeu um auto de infração e multa no valor de R$ 500 devido a irregularidades detectadas no sistema de esgoto.
A operação faz parte de uma estratégia integrada que envolve as polícias Civil e Militar para identificar financiadores de crimes ambientais e garantir o cumprimento das normas de uso do solo.
Canais de Denúncia
A prefeitura orienta que irregularidades sejam reportadas pelos seguintes telefones:
Polícia Municipal: 153
Fiscalização Ambiental: (12) 3892-6000
Polícia Militar: 190
Polícia Civil: 181