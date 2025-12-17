17 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE VIOLENTO

Tragédia na região: colisão frontal matou 3 pessoas na Tamoios

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Uma batida frontal entre dois carros no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, resultou na morte de três pessoas na noite desta terça-feira (16). O acidente aconteceu no trecho que liga Caraguatatuba a São Sebastião e mobilizou equipes de resgate e atendimento médico.

Vídeo mostrou o cenário logo após o acidente (veja).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente terminou com a morte de dois homens e uma mulher, que não resistiram à gravidade dos ferimentos após a colisão frontal. As vítimas foram identificadas como Pedro Marinho da Silva, 57 anos; Cássio Júlio Pires Neres, 36; e Camila Fernandes França, 25, segundo o registro policial.

De acordo com a ocorrência, seis pessoas chegaram a ser socorridas com vida e encaminhadas para atendimento médico em São Sebastião, mas três evoluíram para óbito durante o trajeto ou após a chegada ao hospital, em razão da gravidade das lesões.

A apuração inicial aponta que um dos veículos, conduzido por Pedro Marinho da Silva, teria invadido a pista contrária, provocando a batida contra um Toyota Corolla que seguia no sentido oposto, conduzido por um homem de 66 anos. Um dos motoristas relatou que trafegava no sentido de subida, em direção a Maresias, quando o outro automóvel entrou repentinamente em sua faixa, sem tempo para manobra evasiva.

No momento do acidente, chovia forte e havia risco de deslizamento de terra na região. Por questões de segurança e para evitar novos acidentes, a prioridade das equipes foi a liberação da via, e a perícia não foi acionada no local. Equipes de resgate precisaram cortar portas e manusear os veículos para retirar vítimas presas às ferragens, o que pode dificultar a análise técnica completa da dinâmica do acidente.

Outro detalhe registrado no boletim é que um cachorro foi encontrado sem vida no banco traseiro de um dos veículos envolvidos. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários