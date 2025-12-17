Uma batida frontal entre dois carros no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, resultou na morte de três pessoas na noite desta terça-feira (16). O acidente aconteceu no trecho que liga Caraguatatuba a São Sebastião e mobilizou equipes de resgate e atendimento médico.

Vídeo mostrou o cenário logo após o acidente (veja).

