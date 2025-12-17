Uma batida frontal entre dois carros no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, resultou na morte de três pessoas na noite desta terça-feira (16). O acidente aconteceu no trecho que liga Caraguatatuba a São Sebastião e mobilizou equipes de resgate e atendimento médico.
Vídeo mostrou o cenário logo após o acidente (veja).
O acidente terminou com a morte de dois homens e uma mulher, que não resistiram à gravidade dos ferimentos após a colisão frontal. As vítimas foram identificadas como Pedro Marinho da Silva, 57 anos; Cássio Júlio Pires Neres, 36; e Camila Fernandes França, 25, segundo o registro policial.
De acordo com a ocorrência, seis pessoas chegaram a ser socorridas com vida e encaminhadas para atendimento médico em São Sebastião, mas três evoluíram para óbito durante o trajeto ou após a chegada ao hospital, em razão da gravidade das lesões.
A apuração inicial aponta que um dos veículos, conduzido por Pedro Marinho da Silva, teria invadido a pista contrária, provocando a batida contra um Toyota Corolla que seguia no sentido oposto, conduzido por um homem de 66 anos. Um dos motoristas relatou que trafegava no sentido de subida, em direção a Maresias, quando o outro automóvel entrou repentinamente em sua faixa, sem tempo para manobra evasiva.
No momento do acidente, chovia forte e havia risco de deslizamento de terra na região. Por questões de segurança e para evitar novos acidentes, a prioridade das equipes foi a liberação da via, e a perícia não foi acionada no local. Equipes de resgate precisaram cortar portas e manusear os veículos para retirar vítimas presas às ferragens, o que pode dificultar a análise técnica completa da dinâmica do acidente.
Outro detalhe registrado no boletim é que um cachorro foi encontrado sem vida no banco traseiro de um dos veículos envolvidos. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.