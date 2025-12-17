Uma ambulância sofreu uma pane mecânica no km 189 da Via Dutra, em Santa Isabel, na manhã desta quarta-feira (17).

A bordo, um jovem de 18 anos, com sequelas neurológicas, a caminho de consulta pós-operatória, havia saído de Guaratinguetá com destino ao hospital da AACD, em São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp