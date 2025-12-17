17 de dezembro de 2025
VIA DUTRA

Ambulância quebra na Via Dutra com paciente recém-operado a bordo

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/RioSP
Jovem de 18 anos tem sequelas neurológicas e foi recém-operado
Uma ambulância sofreu uma pane mecânica no km 189 da Via Dutra, em Santa Isabel, na manhã desta quarta-feira (17).

A bordo, um jovem de 18 anos, com sequelas neurológicas, a caminho de consulta pós-operatória, havia saído de Guaratinguetá com destino ao hospital da AACD, em São Paulo.

Devido à falha no veículo original, a equipe de atendimento pré-hospitalar da concessionária foi acionada para garantir o cumprimento da agenda médica.

O jovem e sua mãe foram transferidos para a viatura da RioSP, que finalizou o deslocamento até a unidade hospitalar na capital paulista.

