A EDP, a concessionária de energia, se manifestou por meio de nota detalhando ações preventivas diante da ocorrência de chuvas intensas em diversas regiões de sua cobertura.

A empresa afirmou que tem monitorado continuamente os eventos e a previsão climática para os próximos dias e que, especialmente para a região do Litoral, planejou uma estratégia preventiva de atuação alinhada ao Plano Verão 25/26.