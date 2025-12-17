17 de dezembro de 2025
ENERGIA ELÉTRICA

EDP monitora cidades com risco de interrupção de fornecimento

Por Da redação | Vale do Paraíba
A EDP, a concessionária de energia, se manifestou por meio de nota detalhando ações preventivas diante da ocorrência de chuvas intensas em diversas regiões de sua cobertura.

A empresa afirmou que tem monitorado continuamente os eventos e a previsão climática para os próximos dias e que, especialmente para a região do Litoral, planejou uma estratégia preventiva de atuação alinhada ao Plano Verão 25/26.

A estratégia já anunciada contempla aumento de equipes em campo e na gestão da operação, além do reforço da coordenação com prefeituras, Defesa Civil e demais órgãos públicos.

Ocorrências pontuais registradas na última terça-feira (16) foram atendidas pelas equipes técnicas.

