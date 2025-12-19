O Natal chegou mais cedo ao Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço - IOU, na Unicamp, em uma tarde marcada por emoção, cuidado e muitos sorrisos. As crianças atendidas pelo Instituto e suas famílias viveram momentos especiais com a chegada do Papai Noel, a bela decoração, os presentes e o carinho em cada detalhe.
A festa só foi possível graças ao envolvimento de voluntários e parceiros que doaram tempo, atenção e afeto. O Papai Noel, vivido pelo empresário Anderson Censi, chegou em grande estilo no caminhão do Corpo de Bombeiros, arrancando aplausos e encantamento. A decoração natalina foi gentilmente doada pelos empresários Tom e Ana Paneguini, os presentes distribuídos às crianças vieram da empresária Isa Santini e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e a luz e som foi oferecido pela ArtMídia.
O cuidado também esteve à mesa, com os lanchinhos preparados pela chef Gisele Soldeira, Tais Picchi, Dandália e Fino Grão Padaria, além de momentos de acolhimento proporcionados pelos profissionais do Ateliê Beauty Spa, que ofereceram massagens às crianças e seus familiares. Um encontro que reafirma o IOU como um espaço onde o tratamento caminha junto com a solidariedade, e onde a união da comunidade faz toda a diferença na vida de quem mais precisa.