O Natal chegou mais cedo ao Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço - IOU, na Unicamp, em uma tarde marcada por emoção, cuidado e muitos sorrisos. As crianças atendidas pelo Instituto e suas famílias viveram momentos especiais com a chegada do Papai Noel, a bela decoração, os presentes e o carinho em cada detalhe.

A festa só foi possível graças ao envolvimento de voluntários e parceiros que doaram tempo, atenção e afeto. O Papai Noel, vivido pelo empresário Anderson Censi, chegou em grande estilo no caminhão do Corpo de Bombeiros, arrancando aplausos e encantamento. A decoração natalina foi gentilmente doada pelos empresários Tom e Ana Paneguini, os presentes distribuídos às crianças vieram da empresária Isa Santini e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e a luz e som foi oferecido pela ArtMídia.