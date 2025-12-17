O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um boletim nesta quarta-feira (17) classificando como moderada a possibilidade de movimentos de massas nas Regiões Geográficas Intermediárias, com atenção especial ao Litoral Norte de São Paulo.
O alerta decorre da combinação de três fatores: a alta suscetibilidade das encostas da região, o volume de chuva acumulado nos últimos dias e a previsão de novas pancadas de forte intensidade ao longo do dia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Riscos
Sob estas condições, o órgão técnico destaca os perigos potenciais de deslizamentos em áreas de encosta, além de quedas de barreiras e sedimentos ao longo de rodovias que cortam a Serra do Mar e o Vale do Paraíba.
Enquanto o Vale e o Litoral Norte permanecem em nível moderado (amarelo), outras regiões vizinhas, como o Sul de Minas, já operam em nível de alerta alto (laranja).
A recomendação é que moradores de áreas de risco fiquem atentos a sinais de instabilidade no solo e sigam as orientações da Defesa Civil local.