O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um boletim nesta quarta-feira (17) classificando como moderada a possibilidade de movimentos de massas nas Regiões Geográficas Intermediárias, com atenção especial ao Litoral Norte de São Paulo.

O alerta decorre da combinação de três fatores: a alta suscetibilidade das encostas da região, o volume de chuva acumulado nos últimos dias e a previsão de novas pancadas de forte intensidade ao longo do dia.

Riscos