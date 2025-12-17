17 de dezembro de 2025
RISCO MODERADO

ATENÇÃO: Cemaden atualiza alerta para região de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
São José dos Campos
O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um boletim nesta quarta-feira (17) classificando como moderada a possibilidade de movimentos de massas nas Regiões Geográficas Intermediárias, com atenção especial ao Litoral Norte de São Paulo.

O alerta decorre da combinação de três fatores: a alta suscetibilidade das encostas da região, o volume de chuva acumulado nos últimos dias e a previsão de novas pancadas de forte intensidade ao longo do dia.

Riscos

Sob estas condições, o órgão técnico destaca os perigos potenciais de deslizamentos em áreas de encosta, além de quedas de barreiras e sedimentos ao longo de rodovias que cortam a Serra do Mar e o Vale do Paraíba.

Enquanto o Vale e o Litoral Norte permanecem em nível moderado (amarelo), outras regiões vizinhas, como o Sul de Minas, já operam em nível de alerta alto (laranja).

A recomendação é que moradores de áreas de risco fiquem atentos a sinais de instabilidade no solo e sigam as orientações da Defesa Civil local.

