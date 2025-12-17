Victor Rodolfo, presidente do Taubaté anunciou que uma casa de apostas será a patrocinadora máster do Burro da Central na Série A-2 do Campeonato Paulista em 2026. Em entrevista à Rádio 99 FM, o dirigente não divulgou ainda o nome da empresa.

No entanto, informou que a FPF (Federação Paulista de Futebol) intermediou o acordo entre os dois lados. E o nome só será divulgado após a Federação também anunciar o nome da empresa que ficará com o naming rights da competição.