17 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JOAQUINZÃO

Taubaté também terá casa de apostas como patrocinadora máster

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Victor Cônsoli/ECT
Taubaté também terá casa de apostas como patrocinadora máster
Taubaté também terá casa de apostas como patrocinadora máster

Victor Rodolfo, presidente do Taubaté anunciou que uma casa de apostas será a patrocinadora máster do Burro da Central na Série A-2 do Campeonato Paulista em 2026. Em entrevista à Rádio 99 FM, o dirigente não divulgou ainda o nome da empresa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No entanto, informou que a FPF (Federação Paulista de Futebol) intermediou o acordo entre os dois lados. E o nome só será divulgado após a Federação também anunciar o nome da empresa que ficará com o naming rights da competição.

Desta forma, o Taubaté terá uma Série A-2 em 2026 mais forte estruturalmente que em 2025, quando teve dificuldades financeiras. E promete brigar pelo acesso à Série A-1 do Campeonato Paulista.

Agora, os dois rivais da região contam com casa de aposta para patrocinar o time na próxima temporada. Isso porque, na semana passada, a diretoria do São José confirmou a Fulltbet como patrocinadora máster no lugar da Oscar Calçados, que agora ficará com um espaço menor no uniforme.

A Série A-2 começa no dia 11 de janeiro, quando o São José visita o Linense e o Taubaté visita o Sertãozinho. Entre os 16 participantes, apenas campeão e vice sobem para a elite estadual de 2027.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários