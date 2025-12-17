Victor Rodolfo, presidente do Taubaté anunciou que uma casa de apostas será a patrocinadora máster do Burro da Central na Série A-2 do Campeonato Paulista em 2026. Em entrevista à Rádio 99 FM, o dirigente não divulgou ainda o nome da empresa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No entanto, informou que a FPF (Federação Paulista de Futebol) intermediou o acordo entre os dois lados. E o nome só será divulgado após a Federação também anunciar o nome da empresa que ficará com o naming rights da competição.
Desta forma, o Taubaté terá uma Série A-2 em 2026 mais forte estruturalmente que em 2025, quando teve dificuldades financeiras. E promete brigar pelo acesso à Série A-1 do Campeonato Paulista.
Agora, os dois rivais da região contam com casa de aposta para patrocinar o time na próxima temporada. Isso porque, na semana passada, a diretoria do São José confirmou a Fulltbet como patrocinadora máster no lugar da Oscar Calçados, que agora ficará com um espaço menor no uniforme.
A Série A-2 começa no dia 11 de janeiro, quando o São José visita o Linense e o Taubaté visita o Sertãozinho. Entre os 16 participantes, apenas campeão e vice sobem para a elite estadual de 2027.