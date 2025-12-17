17 de dezembro de 2025
Logo Sampi
MÚSICA

Projeto 'Cantatas de Dezembro' tem últimas apresentações de Natal

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
'Cantatas de Dezembro'

A programação especial "Cantatas de Dezembro" está na reta final com mais cinco apresentações gratuitas na praça de alimentação do Shopping Jardim Oriente em São José dos Campos.

Nesta quarta-feira (17), às 19h o musical será comando pelo Instituto Amusi.

Confira a agenda completa:

Quinta-feira (18): Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite – 19h

Sexta-feira (19): Igreja Batista da Graça – 19h

Sábado (20): Igreja Assembleia da Reconciliação – 19h

Segunda-feira(22) Igreja Assembleia de Deus (Min. Taubaté) – 19h


O Shopping Jardim Oriente está localizado na rua Andorra, nº 500, no Jardim América.

