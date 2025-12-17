A programação especial "Cantatas de Dezembro" está na reta final com mais cinco apresentações gratuitas na praça de alimentação do Shopping Jardim Oriente em São José dos Campos.
Nesta quarta-feira (17), às 19h o musical será comando pelo Instituto Amusi.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Confira a agenda completa:
Quinta-feira (18): Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite – 19h
Sexta-feira (19): Igreja Batista da Graça – 19h
Sábado (20): Igreja Assembleia da Reconciliação – 19h
Segunda-feira(22) Igreja Assembleia de Deus (Min. Taubaté) – 19h
O Shopping Jardim Oriente está localizado na rua Andorra, nº 500, no Jardim América.