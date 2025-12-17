A cidade de Cruzeiro realiza até dia 23 de dezembro os atendimentos da Carreta da Odontologia Cuidar e Sorrir. Os serviços são voltados ao público feminino.

O município foi o primeiro do estado a receber a unidade móvel, viabilizada pela Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher em parceria com as secretarias municipais de Saúde e da Mulher e Direitos Humanos.

