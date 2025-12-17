A cidade de Cruzeiro realiza até dia 23 de dezembro os atendimentos da Carreta da Odontologia Cuidar e Sorrir. Os serviços são voltados ao público feminino.
O município foi o primeiro do estado a receber a unidade móvel, viabilizada pela Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher em parceria com as secretarias municipais de Saúde e da Mulher e Direitos Humanos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A estrutura está instalada no ARE (Ambulatório Regional de Especialidades), na avenida Minas Gerais, e oferece serviços odontológicos gratuitos com foco no público feminino.
Estrutura
A equipe multiprofissional é formada por cirurgiões-dentistas, odontopediatras, endodontistas, técnicos de saúde bucal e assistentes sociais.
O cronograma de serviços inclui:
- restaurações, tratamentos de canal, cirurgias simples e atendimentos de urgência.
- ações educativas sobre saúde bucal e prevenção de doenças.
- orientações sobre direitos da mulher, fortalecimento da autoestima e autonomia.