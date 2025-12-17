O Centro Cultural de Taubaté recebe, até o dia 22 de dezembro, a exposição “A Ordem da Sustentabilidade”, com trabalhos confeccionados a partir de materiais recicláveis e inspirados no universo de Harry Potter. São 52 obras produzidas por alunos com idades entre 6 e 12 anos.

A iniciativa é do grupo Semeando Cores com o objetivo de promover educação ambiental por meio do reaproveitamento de resíduos sólidos e produção cultural.