O Centro Cultural de Taubaté recebe, até o dia 22 de dezembro, a exposição “A Ordem da Sustentabilidade”, com trabalhos confeccionados a partir de materiais recicláveis e inspirados no universo de Harry Potter. São 52 obras produzidas por alunos com idades entre 6 e 12 anos.
A iniciativa é do grupo Semeando Cores com o objetivo de promover educação ambiental por meio do reaproveitamento de resíduos sólidos e produção cultural.
Com entrada gratuita e livre para todos os públicos, a exposição pode ser visitada na Galeria Mestre Justino, que fica na Praça Coronel Vitoriano, nº 1, região central de Taubaté.
O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, com horário estendido às segundas e quartas-feiras, até às 21h30.