O Litoral Norte recebeu em três horas a quantidade de chuva prevista para três semanas, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado, que monitora de forma intensificada a região diante das chuvas extremas que atingiram as cidades nas últimas horas. Dois idosos morreram em Ilhabela vítimas das chuvas.

A região foi atingida por volumes concentrados em curto intervalo de tempo, que se comparam ao acumulado esperado para semanas inteiras. O cenário elevou o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos.