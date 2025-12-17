O Litoral Norte recebeu em três horas a quantidade de chuva prevista para três semanas, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado, que monitora de forma intensificada a região diante das chuvas extremas que atingiram as cidades nas últimas horas. Dois idosos morreram em Ilhabela vítimas das chuvas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A região foi atingida por volumes concentrados em curto intervalo de tempo, que se comparam ao acumulado esperado para semanas inteiras. O cenário elevou o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos.
Em São Sebastião, o volume de chuva chegou a 145 mm em apenas três horas, índice considerado extremamente elevado. O total registrado nesse curto período equivale a aproximadamente 20 dias de chuva, considerando que o acumulado médio previsto para o mês é de 215 mm.
Já em Ilhabela, foram registrados 69 mm no mesmo intervalo, volume correspondente a cerca de 10 dias de precipitação, tendo como referência a média histórica mensal de 209 mm.
Os acumulados em 24 horas também chamam a atenção: Ubatuba registrou 182 mm, São Sebastião 163 mm e Ilhabela 156 mm, volumes que intensificam a saturação do solo e ampliam o potencial para ocorrências de deslizamentos.
A Defesa Civil confirmou dois óbitos em Ilhabela, ambos relacionados diretamente aos impactos das chuvas intensas: um homem atingido pela queda de um muro e outra vítima arrastada pela correnteza.
“Diante do cenário de risco, as Defesas Civis municipais, com apoio da Defesa Civil Estadual, mantêm atuação reforçada, com equipes em campo, monitoramento contínuo das condições meteorológicas, além da mobilização de abrigos temporários para acolhimento da população que eventualmente precise deixar áreas consideradas de risco”, disse o órgão estadual.
A Defesa Civil orienta que a população evite áreas alagadas, não atravesse trechos inundados a pé ou de carro e siga as recomendações e orientações por meio dos canais oficiais.
Veja os pontos com maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas
Ubatuba (Ubatumirim): 182mm
Ubatuba (Praia Dura): 169mm
São Sebastião (Toque Toque Pequeno): 161mm
São Sebastião (Pauba): 159mm
Ilhabela (Barra Velha): 154mm
Ubatuba (Perequê-mirim): 148mm
Santo André (Paranapiacaba): 142mm
São Sebastião (Boicucanga2): 140mm
Ubatuba (Estufa Ii): 133mm
Ubatuba (Centro 2): 132mm
Queluz (Centro): 125mm
São Sebastião (Maresias): 122mm
Ubatuba (Ipiranguinha): 116mm
Ubatuba (Poruba): 114mm
Ribeirão Pires (Represa): 111mm
São Sebastião (Boicucanga): 104mm
Ubatuba (Tenório): 103mm
Ribeirão Pires (Ouro Fino): 102mm
São Sebastião (Barra Do Una): 97mm
Rio Grande Da Serra (Vila Niwa): 92mm
Ubatuba (Almada): 91mm
Bertioga (Jardim Lido): 90mm
Santo André (Parque Andreense): 86mm
Santos (Saboó): 85mm
São Sebastião (Itatinga): 83mm
São Paulo (Itaim Paulista): 83mm
Suzano (Cidade Miguel Badra): 83mm
Areias (Policia Civil): 82mm
Bananal (Centro): 82mm
Ubatuba (Sertão Da Quina): 81mm
Guarulhos (Cumbica): 80mm
São Sebastião (Baraqueçaba): 79mm
São Paulo (Jardim Romano): 79mm
São Sebastião (Juquehy): 77mm
Santos (Sitio Das Neves): 77mm
Ribeirão Pires (Pilar Velho): 76mm
Atibaia (Guaxinduva): 75mm
Jundiaí (Roseira): 73mm
Ribeirão Pires (Colonia): 70mm
São José Dos Campos (Testes Dualbase Pit 94): 69mm
São Paulo (São Miguel Paulista): 66mm
Ubatuba (Araribá): 65mm
São Sebastião (Portao Grande): 64mm
São Sebastião (Juquehy2): 62mm
Campo Limpo Paulista (Estância): 62mm
Itaquaquecetuba (Parque Ecologico): 60mm
Cruzeiro (Centro): 60mm
São José Dos Campos (Parque Tecnologico Sjc (testes Acqua) [C]): 60mm
Ubatuba (Perequê-açu): 59mm
Ribeirão Pires (Quarta Divisão): 57mm
Santos (Sabesp - Morro São Bento): 57mm
Ilhabela (Armação): 53mm