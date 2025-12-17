17 de dezembro de 2025
INSPEÇÃO FINAL

Problema técnico adia lançamento de foguete da base de Alcântara

Por Da redação | Maranhão
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Divulgação/ Innospace
Lançamento do Hanbit-Nano é adiado por problema técnico
O primeiro voo comercial a partir de uma base brasileira, que estava previsto para esta quarta-feira (17), foi oficialmente adiado.

A empresa sul-coreana Innospace remarcou o lançamento do foguete Hanbit-Nano para a próxima sexta-feira (19), às 15h45.

Problema técnico

A decisão do adiamento foi tomada após a detecção de uma anomalia técnica durante os procedimentos de inspeção final.

De acordo com a empresa, o tempo adicional é necessário para a substituição de componentes no dispositivo de resfriamento do sistema de suprimento de oxidante do primeiro estágio do foguete.

A FAB (Força Aérea Brasileira), responsável pela operação do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, confirmou a alteração no cronograma.

Missão e estrutura

O objetivo da missão é levar satélites para a órbita baixa da Terra, a uma altitude aproximada de 300 km.

O veículo espacial Hanbit-Nano possui 21,8 metros de comprimento e 1,4 metro de diâmetro e pesa 20 toneladas.

Este lançamento representa um marco para o setor aeroespacial brasileiro, consolidando o Centro de Alcântara como um ponto estratégico para o mercado global de voos comerciais.

