O primeiro voo comercial a partir de uma base brasileira, que estava previsto para esta quarta-feira (17), foi oficialmente adiado.
A empresa sul-coreana Innospace remarcou o lançamento do foguete Hanbit-Nano para a próxima sexta-feira (19), às 15h45.
Problema técnico
A decisão do adiamento foi tomada após a detecção de uma anomalia técnica durante os procedimentos de inspeção final.
De acordo com a empresa, o tempo adicional é necessário para a substituição de componentes no dispositivo de resfriamento do sistema de suprimento de oxidante do primeiro estágio do foguete.
A FAB (Força Aérea Brasileira), responsável pela operação do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, confirmou a alteração no cronograma.
Missão e estrutura
O objetivo da missão é levar satélites para a órbita baixa da Terra, a uma altitude aproximada de 300 km.
O veículo espacial Hanbit-Nano possui 21,8 metros de comprimento e 1,4 metro de diâmetro e pesa 20 toneladas.
Este lançamento representa um marco para o setor aeroespacial brasileiro, consolidando o Centro de Alcântara como um ponto estratégico para o mercado global de voos comerciais.