17 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHUVAS

Litoral Norte: Sabesp informa interrupção de fornecimento de água

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Estações de tratamento tiveram funcionamento interrompido
Estações de tratamento tiveram funcionamento interrompido

As chuvas persistentes sobre o Litoral Norte desde terça-feira (16) provocaram transtornos na infraestrutura e no atendimento à população.

A Sabesp emitiu um comunicado informando que a operação das ETAs (Estações de Tratamento de Água) foi afetada pela entrada de resíduos, terra e folhas carregados pelas enxurradas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

 Para garantir a qualidade da água, a produção precisou ser interrompida ou reduzida nos quatro municípios:

  • Ilhabela: Afetadas as ETAs Água Branca e Bexiga.
  • Caraguatatuba: Impacto na ETA Massaguaçu.
  • São Sebastião: Operação prejudicada nas ETAs Boiçucanga e São Francisco.
  • Ubatuba: Afetada a ETA Carolina.

A companhia prevê que a normalização do abastecimento ocorra de forma gradual a partir da noite desta quarta-feira (17).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários