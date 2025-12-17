As chuvas persistentes sobre o Litoral Norte desde terça-feira (16) provocaram transtornos na infraestrutura e no atendimento à população.
A Sabesp emitiu um comunicado informando que a operação das ETAs (Estações de Tratamento de Água) foi afetada pela entrada de resíduos, terra e folhas carregados pelas enxurradas.
Para garantir a qualidade da água, a produção precisou ser interrompida ou reduzida nos quatro municípios:
- Ilhabela: Afetadas as ETAs Água Branca e Bexiga.
- Caraguatatuba: Impacto na ETA Massaguaçu.
- São Sebastião: Operação prejudicada nas ETAs Boiçucanga e São Francisco.
- Ubatuba: Afetada a ETA Carolina.
A companhia prevê que a normalização do abastecimento ocorra de forma gradual a partir da noite desta quarta-feira (17).