A Defesa Civil de Ubatuba intensificou o monitoramento das áreas de risco nesta quarta-feira (17), após os índices pluviométricos atingirem volumes críticos nas últimas 72 horas.
O município encontra-se em estado de atenção e sob alerta de risco alto para movimentos de massa, conforme boletim emitido pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).
O volume de chuva acumulado deixou o solo encharcado, o que aumenta a probabilidade de deslizamentos de terra, especialmente em encostas.
Os maiores acumulados registrados nas últimas 72 horas foram concentrados nas seguintes áreas:
- Ubatumirim: 160 mm
- Praia Dura: 160 mm
- Perequê-Mirim: 134 mm
O Plano de Contingência Municipal está ativo e equipes permanecem em campo para vistorias preventivas.
A Defesa Civil orienta que moradores de áreas vulneráveis busquem abrigos seguros ao menor sinal de perigo.