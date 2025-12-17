17 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RISCO ALTO

Acumulados de chuva colocam Ubatuba sob alerta

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Defesa Civil de Ubatuba intensificou o monitoramento das áreas de risco nesta quarta-feira (17), após os índices pluviométricos atingirem volumes críticos nas últimas 72 horas.

O município encontra-se em estado de atenção e sob alerta de risco alto para movimentos de massa, conforme boletim emitido pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O volume de chuva acumulado deixou o solo encharcado, o que aumenta a probabilidade de deslizamentos de terra, especialmente em encostas.

Os maiores acumulados registrados nas últimas 72 horas foram concentrados nas seguintes áreas:

  • Ubatumirim: 160 mm
  • Praia Dura: 160 mm
  • Perequê-Mirim: 134 mm

O Plano de Contingência Municipal está ativo e equipes permanecem em campo para vistorias preventivas.

A Defesa Civil orienta que moradores de áreas vulneráveis busquem abrigos seguros ao menor sinal de perigo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários