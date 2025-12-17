A Defesa Civil de Ubatuba intensificou o monitoramento das áreas de risco nesta quarta-feira (17), após os índices pluviométricos atingirem volumes críticos nas últimas 72 horas.

O município encontra-se em estado de atenção e sob alerta de risco alto para movimentos de massa, conforme boletim emitido pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp