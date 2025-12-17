A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) emitiu um alerta sobre uma modalidade de crime digital que utiliza dados públicos da Justiça para enganar cidadãos.
Criminosos criam perfis falsos em aplicativos de mensagens, utilizando nomes e fotos de advogados reais, para contatar clientes que aguardam o desfecho de processos judiciais.
Como funciona
O golpista entra em contato simulando uma vitória na justiça. Para "liberar o valor" da suposta indenização, afirma que a vítima precisa pagar taxas, custas processuais ou impostos de forma antecipada, geralmente via Pix.
Para dar credibilidade, os bandidos chegam a enviar documentos falsos ou links maliciosos que podem clonar o celular da vítima.
Orientações
De acordo com os diretores da federação, Walter Faria e Vicente de Chiara, as principais medidas de segurança são:
Desconfie de números novos: geralmente, o contato chega por um número diferente do que o seu advogado costuma usar.
Justiça não cobra antecipado: O Poder Judiciário não exige pagamentos prévios para liberar valores de indenizações.
Confirmação visual: se receber mensagens pedindo dinheiro, não responda. Ligue para o escritório ou peça uma chamada de vídeo para confirmar a identidade do profissional.
Não compartilhe dados: nunca forneça senhas, números de cartão ou documentos por mensagem.
O que fazer se for alvo
Caso receba esse tipo de contato, a recomendação é registrar provas (prints da conversa, número de telefone e chave Pix enviada) e realizar imediatamente um boletim de ocorrência.