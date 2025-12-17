Dois homens de 78 e 84 anos morreram no temporal em Ilhabela. A Polícia Civil identificou as duas vítimas fatais da chuva extrema que atingiu a ilha entre a noite de terça-feira (16) e a madrugada desta quarta-feira (17).

O temporal em Ilhabela causou enxurrada, alagamentos e falta de energia, mas o impacto mais doloroso foi a confirmação de duas mortes.