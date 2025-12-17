Dois homens de 78 e 84 anos morreram no temporal em Ilhabela. A Polícia Civil identificou as duas vítimas fatais da chuva extrema que atingiu a ilha entre a noite de terça-feira (16) e a madrugada desta quarta-feira (17).
O temporal em Ilhabela causou enxurrada, alagamentos e falta de energia, mas o impacto mais doloroso foi a confirmação de duas mortes.
Um dos idosos é Artêmio Guedes, de 78 anos. A ocorrência foi registrada no Alto da Barra Velha, na rua Deolino Mariano Leite, onde houve deslizamento de terra durante a chuva forte.
De acordo com o registro policial, Artêmio teria chegado do trabalho e estacionado o carro na garagem. No momento em que tentou fechar o portão, foi surpreendido pelo desmoronamento do muro lateral, com grande quantidade de terra, e acabou soterrado na rampa da garagem. O resgate exigiu uso de maquinário para retirada de lama e terra, e o corpo foi localizado sem vida após horas de buscas.
Moradores do bairro relataram à reportagem que Artêmio era muito conhecido na região por ter trabalhado por vários anos na frente de caixa de um mercado local. Um cão que estava com ele foi resgatado com vida.
O segundo caso entre os idosos que morreram no temporal em Ilhabela é o de Angelo Ricardo Repetto, de 84 anos. A ocorrência foi registrada na madrugada de quarta-feira (17), na região da Barra Velha.
Conforme as informações repassadas no atendimento, agentes no local relataram que o transbordamento de uma cachoeira atingiu os fundos da residência e a força da água teria arrastado o idoso para dentro de um córrego, causando afogamento. O Corpo de Bombeiros efetuou o resgate, mas a vítima já estava em óbito.
Os casos que vitimaram os idosos que morreram no temporal em Ilhabela chamam atenção para dois pontos críticos em episódios de chuva extrema: encostas com risco de deslizamento e áreas próximas a córregos/cachoeiras, que podem transbordar com rapidez.