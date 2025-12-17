Guardas municipais da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) localizaram e recuperaram uma motocicleta furtada em Taubaté algumas horas após o crime.
A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (12).
A equipe recebeu orientações do CGI (Centro de Gestão Integrada) e encontrou o veículo abandonado na avenida Itambé.
Após procedimentos legais, a moto foi devolvida para o proprietário. Ninguém foi preso até o momento.