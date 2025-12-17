Guardas municipais da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) localizaram e recuperaram uma motocicleta furtada em Taubaté algumas horas após o crime.

A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp