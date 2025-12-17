17 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RONDA OSTENSIVA

Motocicleta furtada é recuperada em poucas horas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Guardas municipais da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) localizaram e recuperaram uma motocicleta furtada em Taubaté algumas horas após o crime.

A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe recebeu orientações do CGI (Centro de Gestão Integrada) e encontrou o veículo abandonado na avenida Itambé.

Após procedimentos legais, a moto foi devolvida para o proprietário. Ninguém foi preso até o momento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários