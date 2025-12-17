Um morador de 84 anos, do bairro Água Branca, em Ilhabela, morreu após ser arrastado pela correnteza na avenida Faria Lima, devido à elevação das águas de uma cachoeira. A cidade do Litoral Norte foi a mais impactada pelas fortes chuvas dessa terça-feira (16).

Com o volume de água, uma forte correnteza se formou e desprendeu um deck nos fundos de uma residência, onde estava o morador.