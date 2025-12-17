Um morador de 84 anos, do bairro Água Branca, em Ilhabela, morreu após ser arrastado pela correnteza na avenida Faria Lima, devido à elevação das águas de uma cachoeira. A cidade do Litoral Norte foi a mais impactada pelas fortes chuvas dessa terça-feira (16).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com o volume de água, uma forte correnteza se formou e desprendeu um deck nos fundos de uma residência, onde estava o morador.
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas pela vítima, mas o morador foi encontrado morto após ser arrastado pela enxurrada. Não há informações sobre a identidade da vítima.
A outra vítima das chuvas em Ilhabela é um idoso de 78 anos, que estava fechando o portão da casa e morreu ao ser atingindo pelos escombros do muro e pela lama, em razão de um deslizamento no bairro Barra Velha.
Os bombeiros trabalharam na área afetada pelo deslizamento de terra na rua Deolino Mariano Leite. No local, havia um muro que dividia dois terrenos e que não suportou o volume da água e terra.
Segundo a corporação, o idoso ficou soterrado nos escombros. Foi mobilizada uma operação de buscas com o auxílio de uma retroescavadeira. Após cerca de duas horas de buscas, o corpo do idoso Artemio Guedes foi encontrado sem vida. O imóvel que cedeu foi interditado devido ao comprometimento estrutural.
Ilhabela também registrou outros estragos por causa da chuva, como quedas de árvores e de talude. Famílias ficaram desalojadas e foram abrigadas na casa de parentes. Escolas públicas também foram abertas para receber desabrigados.
O município registrou 113 milímetros de chuva nas últimas 12 horas e 154 milímetros nas últimas 24h. Na manhã desta quarta-feira (17), ainda chovia em Ilhabela.