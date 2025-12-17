17 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
REORDENAMENTO

Fiscalização apreende embarcações irregulares em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ação de reordenamento da orla em Ilhabela
Ação de reordenamento da orla em Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela, em execução ao plano de Reordenamento da Orla, realizou fiscalizações e apreensões de embarcações irregulares nas praias do município.

A operação, iniciada na última quinta-feira (11), envolveu diversas secretarias municipais e contou com o apoio da Polícia Militar.

A iniciativa visa combater o acúmulo de barcos que compromete a segurança e a paisagem da orla.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Santa Teresa e Saco da Capela

As primeiras intervenções aconteceram nas praias de Santa Teresa e Saco da Capela, onde havia uma alta concentração de pequenas embarcações irregulares e abandonadas em áreas públicas.

Todos os proprietários já tinham recebido a notificação e, por isso, as unidades foram removidas e levadas ao pátio municipal. Entre os itens estavam caiaques, botes, carretas e veleiros pequenos.

A ação apoiou os pescadores que foram recadastrados e tiveram seus barcos posicionados em locais específicos.

Para recuperar os bens, os donos devem regularizar a situação e pagar as taxas de remoção e estadia.

A administração municipal confirmou que a fiscalização será intensificada e que novas operações ocorrerão de forma contínua em toda a extensão da orla nas próximas semanas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários