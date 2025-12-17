A Prefeitura de Ilhabela, em execução ao plano de Reordenamento da Orla, realizou fiscalizações e apreensões de embarcações irregulares nas praias do município.

A operação, iniciada na última quinta-feira (11), envolveu diversas secretarias municipais e contou com o apoio da Polícia Militar.

A iniciativa visa combater o acúmulo de barcos que compromete a segurança e a paisagem da orla.