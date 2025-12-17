A Prefeitura de Ilhabela, em execução ao plano de Reordenamento da Orla, realizou fiscalizações e apreensões de embarcações irregulares nas praias do município.
A operação, iniciada na última quinta-feira (11), envolveu diversas secretarias municipais e contou com o apoio da Polícia Militar.
A iniciativa visa combater o acúmulo de barcos que compromete a segurança e a paisagem da orla.
Santa Teresa e Saco da Capela
As primeiras intervenções aconteceram nas praias de Santa Teresa e Saco da Capela, onde havia uma alta concentração de pequenas embarcações irregulares e abandonadas em áreas públicas.
Todos os proprietários já tinham recebido a notificação e, por isso, as unidades foram removidas e levadas ao pátio municipal. Entre os itens estavam caiaques, botes, carretas e veleiros pequenos.
A ação apoiou os pescadores que foram recadastrados e tiveram seus barcos posicionados em locais específicos.
Para recuperar os bens, os donos devem regularizar a situação e pagar as taxas de remoção e estadia.
A administração municipal confirmou que a fiscalização será intensificada e que novas operações ocorrerão de forma contínua em toda a extensão da orla nas próximas semanas.