As chuvas intensas que atingiram o Litoral Norte nessa terça-feira (16) provocaram a morte de duas pessoas, segundo a Defesa Civil do Estado. As cidades mais atingidas foram Ilhabela e São Sebastião. A região continua em alerta para o risco de novos temporais.
As mortes ocorreram em Ilhabela. Um idoso de 78 anos identificado como Artêmio foi soterrado pelo deslizamento de terra e a queda de um muro, ao sair pra fechar o portão da casa. Outra pessoa estava no deck nos fundos da casa, a água subiu e arrastou deck e a pessoa junto.
Em todo o estado, segundo a Defesa Civil, as chuvas já causaram a morte de sete pessoas.
Ilhabela
Pela rua Deolino Mariano Leite, na Barra Velha, foi registrado um colapso do muro de divisa sobre a vítima, onde o morador foi encontrado sem vida. Foi realizada a vistoria e interdição do imóvel, devido ao comprometimento estrutural.
A Defesa Civil realizou vistoria no local e procedeu com a interdição preventiva de dois imóveis, resultando em uma família desalojada, encaminhada para casa de familiares e outra família desabrigada, conduzida para abrigo da prefeitura.
Pela avenida Faria Lima, bairro Água Branca, devido à elevação das águas de uma cachoeira, uma forte correnteza, veio a desprender um deck nos fundos de uma residência, onde se encontrava o morador. A Defesa Civil juntamente com o Corpo de Bombeiros realizaram as buscas e o salvamento, sendo constatado óbito no local.
Pela estrada do Parque Casteliano, uma queda de talude junto de queda de árvore sobre a via pública, atingiu fiação elétrica, ocasionando a interdição total da via. A Defesa acionou a concessionária de energia, onde aguarda liberação para realização do corte e limpeza da via. Não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica.
As equipes permanecem em campo auxiliando os munícipes e avaliando os danos.
São Sebastião
Em decorrência da chuva na região foram registradas ocorrências de pontos de alagamentos em vias públicas nos bairros Toque-Toque Pequeno, Maresias e região Central. As equipes da Defesa Civil permanecem em campo monitorando as áreas de riscos.