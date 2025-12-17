As chuvas intensas que atingiram o Litoral Norte nessa terça-feira (16) provocaram a morte de duas pessoas, segundo a Defesa Civil do Estado. As cidades mais atingidas foram Ilhabela e São Sebastião. A região continua em alerta para o risco de novos temporais.

As mortes ocorreram em Ilhabela. Um idoso de 78 anos identificado como Artêmio foi soterrado pelo deslizamento de terra e a queda de um muro, ao sair pra fechar o portão da casa. Outra pessoa estava no deck nos fundos da casa, a água subiu e arrastou deck e a pessoa junto.