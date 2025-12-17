Dois homens morreram alvejados pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante uma perseguição no bairro Jetuba, em Caraguatatuba.
A Guarda foi acionada para atendimento a uma ocorrência de tentativa de homicídio na tarde de terça-feira (16) no bairro Jetuba e enfrentou resistência dos suspeitos.
A equipe de quatro guardas localizou um veículo branco em alta velocidade, suspeito de envolvimento no crime.
Ao receberem ordem de parada, os ocupantes desobedeceram e iniciaram uma fuga, disparando armas de fogo contra a viatura da GCM.
No revide, os dois suspeitos foram atingidos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro, mas ambos morreram no local. Nenhum dos guardas civis ficou ferido na ocorrência.
Após o confronto, a GCM apreendeu os seguintes itens que estavam com os homens:
-
Dois revólveres, sendo um de calibre 32 e outro de calibre 38.
-
Munições e aparelhos celulares.
A perícia técnica foi acionada e o caso registrado na Polícia Civil, que conduzirá as investigações sobre a tentativa de homicídio inicial e as mortes decorrentes da intervenção.
O coronel Cesar Eduardo Ferreira, secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, defendeu a conduta da equipe, afirmando que a abordagem seguiu rigorosamente os procedimentos operacionais padrão. Segundo o secretário, a ação foi pautada pelo profissionalismo e pelo dever de proteção à comunidade.