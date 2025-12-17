Dois homens morreram alvejados pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante uma perseguição no bairro Jetuba, em Caraguatatuba.

A Guarda foi acionada para atendimento a uma ocorrência de tentativa de homicídio na tarde de terça-feira (16) no bairro Jetuba e enfrentou resistência dos suspeitos.

