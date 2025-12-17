O município de Caçapava passou a integrar oficialmente as Rotas da Cachaça de São Paulo, um circuito turístico do Governo do Estado que reúne 65 cidades com o objetivo de valorizar a tradição e a economia criativa da bebida.

A iniciativa busca fortalecer o turismo rural e a gastronomia local.

