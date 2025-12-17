17 de dezembro de 2025
TURISMO

Caçapava integra oficialmente a Rota da Cachaça em SP

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
O município de Caçapava passou a integrar oficialmente as Rotas da Cachaça de São Paulo, um circuito turístico do Governo do Estado que reúne 65 cidades com o objetivo de valorizar a tradição e a economia criativa da bebida.

A iniciativa busca fortalecer o turismo rural e a gastronomia local.

A inclusão na rota estadual oferece aos visitantes experiências como roteiros culturais e visitas a alambiques. Para a cidade, os benefícios se revertem em desenvolvimento econômico com fortalecimento da cadeia produtiva, turismo sustentável e valorização do patrimônio cultural.

Durante o lançamento do projeto, a produção da cidade ganhou visibilidade no 2º Concurso de Qualidade da Cachaça Paulista. A Cachaça Maristela, produzida no Sítio Maristela, conquistou três certificações de qualidade.

O guia completo com as cidades participantes e roteiros pode ser acessado no portal oficial das Rotas da Cachaça.

