O município de Caçapava passou a integrar oficialmente as Rotas da Cachaça de São Paulo, um circuito turístico do Governo do Estado que reúne 65 cidades com o objetivo de valorizar a tradição e a economia criativa da bebida.
A iniciativa busca fortalecer o turismo rural e a gastronomia local.
A inclusão na rota estadual oferece aos visitantes experiências como roteiros culturais e visitas a alambiques. Para a cidade, os benefícios se revertem em desenvolvimento econômico com fortalecimento da cadeia produtiva, turismo sustentável e valorização do patrimônio cultural.
Durante o lançamento do projeto, a produção da cidade ganhou visibilidade no 2º Concurso de Qualidade da Cachaça Paulista. A Cachaça Maristela, produzida no Sítio Maristela, conquistou três certificações de qualidade.
O guia completo com as cidades participantes e roteiros pode ser acessado no portal oficial das Rotas da Cachaça.