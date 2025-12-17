A integração das equipes de zeladoria urbana ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos completou seu primeiro mês com mais de 2 mil ocorrências atendidas.
O serviço opera de forma ininterrupta, 24 horas por dia, abrangendo todas as regiões do município por meio do monitoramento de câmeras.
São 1.186 câmeras instaladas em vias públicas, parques e praças.
Essa tecnologia permitiu identificar demandas como quedas de árvores e descarte irregular de resíduos de forma antecipada, muitas vezes antes mesmo de um chamado formal da população.
Ao detectar uma anormalidade em tempo real, o sistema garante precisão na localização das ocorrências para o envio das equipes, mobilização das equipes adequadas e respostas imediatas.
Segundo a Prefeitura, além do monitoramento, ações de prevenção seguem sendo aplicadas em toda a cidade, como podas de árvores, limpeza de bocas de lobo, roçadas em horários alternativos e outras frentes permanentes de manutenção urbana.