A integração das equipes de zeladoria urbana ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos completou seu primeiro mês com mais de 2 mil ocorrências atendidas.

O serviço opera de forma ininterrupta, 24 horas por dia, abrangendo todas as regiões do município por meio do monitoramento de câmeras.

