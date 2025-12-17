As fortes chuvas registradas nessa terça-feira (16) provocaram transtornos em diferentes pontos de Ilhabela. Um idoso de 78 anos, morador da Barra Velha, morreu soterrado em um deslizamento de terra. Ele foi atingido por lama e escombros de um muro de arrimo que desmoronou. Carros também foram arrastados pela enxurrada em bairros como Perequê e Barra Velha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes da Secretaria de Segurança Pública, Serviços Urbanos, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu foram acionadas rapidamente. Com o apoio de moradores, as equipes realizaram buscas no local, mas a vítima foi localizada já sem sinais vitais. O corpo foi resgatado pelas equipes de emergência. A residência foi interditada pela equipe técnica da Defesa Civil.