As fortes chuvas registradas nessa terça-feira (16) provocaram transtornos em diferentes pontos de Ilhabela. Um idoso de 78 anos, morador da Barra Velha, morreu soterrado em um deslizamento de terra. Ele foi atingido por lama e escombros de um muro de arrimo que desmoronou. Carros também foram arrastados pela enxurrada em bairros como Perequê e Barra Velha.
Equipes da Secretaria de Segurança Pública, Serviços Urbanos, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu foram acionadas rapidamente. Com o apoio de moradores, as equipes realizaram buscas no local, mas a vítima foi localizada já sem sinais vitais. O corpo foi resgatado pelas equipes de emergência. A residência foi interditada pela equipe técnica da Defesa Civil.
O grande volume de água acumulado ao longo do dia, chegando a 69 milímetros, ocasionou alagamentos, enxurradas e dificuldades de mobilidade, principalmente em áreas de encosta e em vias com maior declividade. Com o solo encharcado, há aumento do risco de deslizamentos.
Diversos vídeos que circulam na internet mostram os estragos provocados pela chuva em Ilhabela. Nas imagens, carros sendo arrastados, estabelecimentos comerciais invadidos pela água.
As equipes da Defesa Civil estão monitorando todas as áreas classificadas como de risco e prestando o suporte necessário à população. A orientação é para que as pessoas evitem deslocamentos desnecessários durante o período de chuva intensa, observem sinais de instabilidade em encostas e acionem imediatamente a Defesa Civil em caso de emergência.
De acordo com a previsão meteorológica, o tempo instável deve persistir nas próximas horas, mantendo Ilhabela em estado de atenção para novos episódios de chuva forte.