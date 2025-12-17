17 de dezembro de 2025
CHUVAS

Adeus, Artêmio: idoso de 78 anos morre em desabamento em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Operação de resgate em Ilhabela
Operação de resgate em Ilhabela

Artêmio, um idoso de 78 anos, morreu soterrado após o desabamento de um muro de arrimo causado pelas fortes chuvas que atingiram Ilhabela na noite de terça-feira (16).

O incidente ocorreu por volta das 19h50, na Rua Deolino Mariano Leite.

O muro, que dividia dois terrenos, não resistiu ao  volume de água acumulado e cedeu.

O homem estava no corredor externo de sua residência, acompanhado de um cachorro, tentando trancar o portão para se proteger da chuva, quando foi atingido pelos escombros e pela lama.

O Corpo de Bombeiros iniciou o resgate com o auxílio de uma retroescavadeira da prefeitura e localizou o corpo da vítima às 22h15, já em óbito.

O cão foi resgatado com vida.

A localização geográfica do bairro Barra Velha, uma das áreas mais altas do município, agravou a situação em outras regiões.  A grande quantidade de água que desceu do morro formou uma enxurrada violenta, que ganhou velocidade e atingiu o bairro Perequê, na região central, arrastando carros e motos pelas ruas.

A Defesa Civil interditou o local do desabamento para vistorias estruturais.

