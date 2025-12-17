Artêmio, um idoso de 78 anos, morreu soterrado após o desabamento de um muro de arrimo causado pelas fortes chuvas que atingiram Ilhabela na noite de terça-feira (16).

O incidente ocorreu por volta das 19h50, na Rua Deolino Mariano Leite.

O muro, que dividia dois terrenos, não resistiu ao volume de água acumulado e cedeu.