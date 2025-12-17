A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 44 anos com 200 quilos de cocaína em um imóvel no bairro Vila Nova York, na zona leste de São Paulo. O suspeito utilizava uma placa de ‘aluga-se’ em uma casa inabitada para disfarçar a atividade criminosa.
Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) foram averiguar uma denúncia sobre um local no bairro que estaria sendo utilizado como depósito de drogas, na segunda-feira (15).
As informações também indicavam o carro utilizado pelo suspeito na atividade criminosa. Durante campana pelo local, a equipe viu o motorista desembarcar do carro e entrar no imóvel. Ao sair, ele foi abordado.
A casa de três andares não tinha móveis. Em um dos quartos, os policiais encontraram sete fardos com diversos tijolos de cocaína. Segundo a Polícia Civil, a droga é avaliada em R$ 2,4 milhões no mercado nacional e seria usada para abastecer pontos de venda de droga em toda a cidade.
Os entorpecentes, o veículo e o celular do indiciado foram apreendidos. O sistema policial identificou que o detido já havia sido condenado por crimes de furto e receptação.
O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização e apreensão de veículo na 3ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), do Denarc. O delegado solicitou a conversão da prisão em flagrante para a preventiva.