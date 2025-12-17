A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 44 anos com 200 quilos de cocaína em um imóvel no bairro Vila Nova York, na zona leste de São Paulo. O suspeito utilizava uma placa de ‘aluga-se’ em uma casa inabitada para disfarçar a atividade criminosa.

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) foram averiguar uma denúncia sobre um local no bairro que estaria sendo utilizado como depósito de drogas, na segunda-feira (15).