17 de dezembro de 2025
RISCO

Motorista tenta ultrapassagem, bate e capota carro em rua do Vale

Por Da redação | Cruzeiro
Carro capotou após tentativa de ultrapassagem
Carro capotou após tentativa de ultrapassagem

Um carro capotou na rua Voluntários Paulista, em um trecho do bairro Vila Canevari, em Cruzeiro, na tarde dessa terça-feira (16). O acidente aconteceu por volta das 17h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. De acordo com as gravações, o motorista tentou ultrapassar outro veículo, acabou batendo na traseira e, na sequência, capotou o carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas no local, realizando o socorro e encaminhando-as para o Hospital Santa Casa de Cruzeiro. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e adotar as providências cabíveis. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

