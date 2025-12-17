Um carro capotou na rua Voluntários Paulista, em um trecho do bairro Vila Canevari, em Cruzeiro, na tarde dessa terça-feira (16). O acidente aconteceu por volta das 17h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. De acordo com as gravações, o motorista tentou ultrapassar outro veículo, acabou batendo na traseira e, na sequência, capotou o carro.