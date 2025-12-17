A família do aposentado José Frozino, 69 anos, não tem notícias do paradeiro dele desde 25 de outubro, num mistério que leva ao desespero seus filhos e esposa. Morador de Taubaté, ele desapareceu após ser flagrado por câmeras se escondendo no telhado da casa do vizinho.
Nas últimas imagens antes de sumir, o idoso também aparece caminhando pelos fundos da residência e entrando em um galpão abandonado. Desde então, não foi encontrado.
O desaparecimento repentino e misterioso aconteceu na noite de 25 de outubro. José não levou documentos, roupa ou celular.
Para piorar o mistério, uma hora antes de desaparecer o aposentado mandou um áudio enigmático para a filha. “Ô Dri, não demora muito não. Madalena está indo para a igreja e estou aqui esperando você”.
Adriana Jovino, 47 anos, filha de José, disse que naquele dia ele havia pedido para dormir na casa dela, o que ele nunca fazia. Ela também percebeu que o pai parecia aflito quando enviou o áudio.
“Ele mandou do celular da esposa, porque ele não tem celular. E eu já eu estava em São José dos Campos”, contou ela. “Quando eu chego, ele já não me atende mais. A gente fica com tanto ponto de interrogação na cabeça. Só queremos achá-lo, trazer para casa. Entender o que aconteceu, cuidar dele. É isso que a gente quer. Nossa, dói demais o coração da gente. É desesperador. São dias de muita angústia”.
Telhado
Ela e o irmão tiveram acesso a câmeras de segurança que mostram o aposentado subindo no telhado do vizinho, aparentemente se escondendo de um carro que aparece na rua, na frente da casa dele.
Depois disso, José é visto caminhando pela rua nos fundos da casa. Já é noite. Outra imagem mostra o aposentado puxando uma cerca de arame e entrando num galpão abandonado. Desde então, nada mais se soube dele.
Quando a filha chegou em casa, o aposentado não estava mais. Não há nenhuma pista do paradeiro dele até o momento. A Polícia Civil de Taubaté investiga o caso e faz diligências para tentar localizar José.
“Nós já procuramos tudo ali para baixo, ali na parte de mata, já andamos tudo ali com quem conhece, mas não tem nem sinal do meu pai. A gente acredita que ele saiu dali”, disse Adriana. “Muito difícil, com tanta divulgação e nada”.
Comportamento estranho
Em entrevista à TV Record, o outro filho de José, Fabiano da Silva, 44 anos, disse que o comportamento do pai é estranho.
“Nunca tivemos uma referência do meu pai dessa maneira. Ele sempre foi muito autêntico e despojado, de conversar com todo mundo. Não tinha problema financeiro e não devia para ninguém, Não tem motivo para esse comportamento dele. Não entendemos o porquê”, disse.
Quem tiver informações sobre José Frozino deve avisar os filhos: (12) 98193-5069 (Adriana) ou (12) 98232-8184 (Fabiano). Ou comunicar a polícia.