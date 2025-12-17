A família do aposentado José Frozino, 69 anos, não tem notícias do paradeiro dele desde 25 de outubro, num mistério que leva ao desespero seus filhos e esposa. Morador de Taubaté, ele desapareceu após ser flagrado por câmeras se escondendo no telhado da casa do vizinho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas últimas imagens antes de sumir, o idoso também aparece caminhando pelos fundos da residência e entrando em um galpão abandonado. Desde então, não foi encontrado.