A quarta-feira começou chuvosa no Vale do Paraíba e com risco de tempestades em cidades da região, principalmente no Litoral Norte. O município de São Sebastião tem alerta de chuva forte e possibilidade de deslizamentos de terra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Defesa Civil do Estado, a maior parte de São Paulo permanece com possibilidade de eventos de chuva. Além disso, as regionais da metade leste, regionais de Presidente Prudente, Marília e Bauru poderão ter rajadas de ventos.