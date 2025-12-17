A quarta-feira começou chuvosa no Vale do Paraíba e com risco de tempestades em cidades da região, principalmente no Litoral Norte. O município de São Sebastião tem alerta de chuva forte e possibilidade de deslizamentos de terra.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Defesa Civil do Estado, a maior parte de São Paulo permanece com possibilidade de eventos de chuva. Além disso, as regionais da metade leste, regionais de Presidente Prudente, Marília e Bauru poderão ter rajadas de ventos.
Nos municípios da Baixada Santista, a tendência é a chuva continuar com menor intensidade nas próximas horas. Contudo, no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, as chuvas poderão continuar intensas.
Destaca-se que nas regionais de São José do Rio Preto e Barretos há possibilidade de temporais, principalmente, no final da madrugada. Em todo o estado, as temperaturas ficarão amenas.