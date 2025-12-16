O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) emitiu, no início da noite desta terça-feira (16), um alerta de alto risco para escorregamentos de terra em São Sebastião. O aviso leva em consideração o grande volume de chuva registrado nas últimas horas e a previsão de continuidade das precipitações durante a noite e a madrugada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com boletim divulgado às 19h20, os maiores acumulados foram registrados na Costa Sul do município. Em Toque-Toque Pequeno, choveu cerca de 30 milímetros em uma hora, com acumulado de 142 mm em 24 horas. Em Paúba, o volume chegou a 25 mm em uma hora e 131 mm no período de um dia. Já em Maresias, foram 26 mm em uma hora e 96 mm nas últimas 24 horas.