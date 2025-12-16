Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um grave acidente registrado no início da noite desta terça-feira (16), pouco depois das 18h30. A informação foi confirmada nesta noite inicialmente pelo portal Radar Litoral. A colisão envolveu dois veículos e mobilizou equipes de resgate.

O acidente aconteceu no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, nas proximidades do emboque dos túneis, na Costa Norte de São Sebastião. Segundo as informações apuradas, houve uma colisão frontal entre os automóveis.