Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um grave acidente registrado no início da noite desta terça-feira (16), pouco depois das 18h30. A informação foi confirmada nesta noite inicialmente pelo portal Radar Litoral. A colisão envolveu dois veículos e mobilizou equipes de resgate.
O acidente aconteceu no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, nas proximidades do emboque dos túneis, na Costa Norte de São Sebastião. Segundo as informações apuradas, houve uma colisão frontal entre os automóveis.
Um homem e uma mulher que estavam em um Chevrolet Spin chegaram a ser socorridos e encaminhados à UPA Central, mas não resistiram aos ferimentos. As outras quatro vítimas também foram levadas para atendimento médico, permanecendo em observação.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Concessionária Tamoios e do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate e no atendimento às vítimas, além da sinalização da via.
O tráfego no Contorno Sul ficou parcialmente interditado e foi normalizado cerca de duas horas após o acidente, por volta das 20h30. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.
De acordo com informações preliminares, a colisão ocorreu logo após a saída do túnel da Tamoios e envolveu mais de um veículo. Equipes de resgate foram acionadas e atuam no atendimento às vítimas e na sinalização do trecho para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia.
A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, se possível, evitem a região até a normalização do tráfego.