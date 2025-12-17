Um homem de 23 anos foi preso em flagrante após espancar até a morte o enteado, de apenas dois anos. A criança deu entrada em uma unidade de saúde com múltiplos ferimentos graves, mas não resistiu. O padrasto confessou as agressões e foi autuado por homicídio qualificado.

O crime ocorreu em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o menino foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade por volta do meio-dia, quando profissionais de saúde identificaram sinais evidentes de violência extrema e acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Civil.