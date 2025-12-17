Um homem de 23 anos foi preso em flagrante após espancar até a morte o enteado, de apenas dois anos. A criança deu entrada em uma unidade de saúde com múltiplos ferimentos graves, mas não resistiu. O padrasto confessou as agressões e foi autuado por homicídio qualificado.
O crime ocorreu em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o menino foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade por volta do meio-dia, quando profissionais de saúde identificaram sinais evidentes de violência extrema e acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Civil.
De acordo com o boletim médico, a criança apresentava diversos hematomas pelo corpo, marcas de chineladas, socos na região abdominal e na boca, lesão perfurocortante no punho, um dente arrancado e uma marca compatível com solado de calçado na perna. O óbito foi confirmado pouco depois.
A prisão de Paulo Cesar da Silva Santos aconteceu na noite de segunda-feira (2), poucas horas após o crime. Na delegacia, ele admitiu que agrediu o menino porque a criança teria sujado a fralda.
Testemunhas relataram que o suspeito era violento, usuário de drogas e que já havia agredido a criança em outras ocasiões. Há relatos ainda de que ele teria envolvimento anterior com o tráfico de drogas na comunidade São Simão.
A mãe do menino afirmou em depoimento que também era vítima das agressões do companheiro. Em entrevista, ela relatou episódios de violência motivados por ciúmes e discussões banais.
Segundo o delegado Julio da Silva Filho, o padrasto tentou minimizar os fatos ao afirmar que desferiu apenas “palmadas e chineladas”, versão desmentida pela perícia. “Era uma criança que tremia e ficava inquieta com a presença dele. Vizinhos confirmaram que ouviram gritos durante as agressões”, afirmou o delegado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.