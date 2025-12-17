Um homem de 76 anos morreu após ser esfaqueado pela própria filha durante uma briga familiar na madrugada desta segunda-feira (15). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que encontrou a vítima já sem vida no local.

O caso aconteceu na rua Paulo Gracindo, em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais localizaram o idoso caído, com um ferimento provocado por faca, e o óbito foi constatado ainda no endereço.