Um homem de 76 anos morreu após ser esfaqueado pela própria filha durante uma briga familiar na madrugada desta segunda-feira (15). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que encontrou a vítima já sem vida no local.
O caso aconteceu na rua Paulo Gracindo, em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais localizaram o idoso caído, com um ferimento provocado por faca, e o óbito foi constatado ainda no endereço.
Segundo informações colhidas no local, a vítima morava com a esposa, a filha, de 43 anos, e o neto, de 15. Durante a madrugada, o homem teria apresentado comportamento agressivo e ameaçado os familiares com uma marreta.
Ainda conforme a SSP, houve luta corporal durante a discussão, momento em que a filha teria golpeado o pai com uma faca. A mulher e outras testemunhas foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos e, posteriormente, liberadas.
O caso foi registrado no 53º Distrito Policial, no Parque do Carmo, como homicídio e legítima defesa. A Polícia Civil seguirá com a investigação para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.