17 de dezembro de 2025
BASQUETE

Deu zebra! São José Basket perde em casa para o Caxias no NBB

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Léo Lenzi/Agência NTZ
Lance do jogo entre São José x Caxias
Lance do jogo entre São José x Caxias

O São José Basket foi surpreendido e perdeu por 74 a 61 para o Caxias na noite desta terça-feira (16), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Esse foi o terceiro dos quatro jogos consecutivos em casa do time da região, que tinha vencido os outros dois. Com esse resultado, segue em oitavo lugar, com nove vitórias e seis derrotas, interrompendo a reação. E o time gaúcho subiu para o 12º lugar, com sete vitórias e sete derrotas.

Com 18 pontos e 11 rebotes, Anderson, do São José, foi o cestinha da partida e ainda atingiu o duplo-duplo (dois dígitos em dois fundamentos). Augusto, do Caxias, também fez 18 pontos.

Na próxima rodada, o São José volta a jogar na sexta-feira (19), quando recebe o Mogi, às 19h30, no mesmo local. Um dia antes, o Caxias visita o Vasco, às 20h, no Rio de Janeiro.

Como foi o jogo

Em quadra, o São José começou mal, com muitos erros e viu o Caxias abrir vantagem nos primeiros minutos. Contudo, Cris Ahmed parou o jogo, conversou com os jogadores e o time reagiu, buscando o empate por 18 a 18 ao final do período.

Porém, no segundo quarto, a situação ficou parecida, com os gaúchos dominando as ações nos primeiros minutos. Desta vez, os joseenses não conseguiram reagir e, no intervalo, o Caxias já tinha vantagem de oito pontos: 39 a 31.

Após o intervalo, o São José voltou com uma postura mais agressiva, tirou a vantagem e até chegou a ficar momentaneamente à frente. No fim, o Caxias de novo tomou a dianteira e fechou o terceiro período com 55 a 52, vantagem de dois pontos.

Nos dez minutos finais, o Caxias abriu vantagem no começo, complicando a situação dos joseenses.  Com isso, o time da casa não conseguiu reagir e perdeu em casa.

