O São José Basket foi surpreendido e perdeu por 74 a 61 para o Caxias na noite desta terça-feira (16), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Esse foi o terceiro dos quatro jogos consecutivos em casa do time da região, que tinha vencido os outros dois. Com esse resultado, segue em oitavo lugar, com nove vitórias e seis derrotas, interrompendo a reação. E o time gaúcho subiu para o 12º lugar, com sete vitórias e sete derrotas.