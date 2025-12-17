Uma mulher de 62 anos foi assassinada no último domingo (14) pelo próprio filho, em um crime marcado por extrema violência. A vítima foi identificada como Aparecida de Fátima Gonçalves Silva Morado. O suspeito, de 23 anos, foi preso em flagrante.
O crime ocorreu em Caldas Novas, no sul de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o jovem teria obrigado a mãe e a irmã a ficarem sem roupas antes do ataque. No momento da abordagem policial, ele também estava sem roupas.
Segundo a PM, o suspeito relatou que passou o dia consumindo bebidas alcoólicas e drogas. Em depoimento preliminar, afirmou ter ouvido vozes que o teriam mandado matar a mãe. A polícia informou ainda que a irmã da vítima quase também foi morta.
Um sargento da Polícia Militar que estava de folga ouviu gritos vindos de uma residência no bairro Itaici 2 e decidiu averiguar a situação. No local, ele conseguiu resgatar a filha de Aparecida, que relatou ter sido trancada na cozinha junto com a mãe pelo irmão.
Com a chegada de reforços, os policiais entraram no imóvel e encontraram Aparecida de Fátima caída no chão, já sem vida, com hematomas no rosto e diversas perfurações provocadas por faca.
Ao ser detido, o jovem demonstrava confusão nas falas e voltou a dizer que teria agido após ouvir vozes. Ele também afirmou que esperava ser perdoado pela mãe.
Após passar por exame de corpo de delito, o suspeito foi autuado em flagrante. A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Goiás.