Uma mulher de 62 anos foi assassinada no último domingo (14) pelo próprio filho, em um crime marcado por extrema violência. A vítima foi identificada como Aparecida de Fátima Gonçalves Silva Morado. O suspeito, de 23 anos, foi preso em flagrante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Caldas Novas, no sul de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o jovem teria obrigado a mãe e a irmã a ficarem sem roupas antes do ataque. No momento da abordagem policial, ele também estava sem roupas.